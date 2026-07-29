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NEWS

Police probe renewed airgun attacks at Long Ping Estate

NEWS
1 hour ago
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Police are investigating a series of suspected airgun attacks at Long Ping Estate in Yuen Long after two more flats reported damaged windows within the past week.

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The Yuen Long Police District said on social media on Wednesday that several residential units at the estate had reported windows damaged by suspected steel pellets since May.

Two similar incidents were reported last Thursday and Tuesday, with pellet-sized holes found in the windows of the affected flats.

No injuries were reported. Both cases have been classified as criminal damage.

Police said a full investigation was under way to identify those responsible and appealed to the public for information.

Anyone who witnessed the incidents, saw suspicious individuals or has relevant information may contact Yuen Long District Investigation Team 12 at 3661 4759 or 6104 6306, or Yuen Long Police Station at 3661 4700.

airgunYuen LongLong Ping Estate

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