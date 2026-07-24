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NEWS

Yuen Long anti-vice raid nets 15 mainland women, including 2 minors

NEWS
38 mins ago
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Police and Immigration Department officers arrested 15 mainland Chinese women, including two minors, during an anti-vice operation in Yuen Long on Thursday, authorities said.

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Officers from the Yuen Long district special duty squad conducted the raid under Operation FLINTSTONE. Those arrested, aged between 16 and 43, were held on suspicion of breach of conditions of stay. All are being detained for investigation.

Police said they will continue to step up efforts to combat vice activities in the district.

Yuen Long vice raid arrest

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