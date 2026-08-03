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NEWS

3 heavy drill bits fall off truck in Tung Chung, blocking roads

NEWS
1 hour ago
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Three large electric drill bits, each weighing about three tonnes, fell off a heavy goods vehicle in Tung Chung on Wednesday afternoon, blocking traffic and damaging the road surface.

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The incident occurred around 3pm at the roundabout on Tung Chung Waterfront Road and Shun Tung Road. The bits, which were not properly secured, fell from the vehicle, causing a 3-metre by 5-metre section of the road to be crushed.

No one was injured and no other vehicles were struck. A crane was called to remove the heavy drill bits.

The 55-year-old driver, surnamed Chan, was transporting the three drill bits when the incident occurred. Police have classified the case as a traffic accident with no injuries involving government property damage.

Tung Chung falling objects drill bits road obstruction traffic accident vehicle safety

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