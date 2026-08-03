3 heavy drill bits fall off truck in Tung Chung, blocking roads

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6 injured in Kwai Chung minibus and van collision
03-08-2026 01:55 HKT
Truck overturns after collision with coach on Fanling Highway
22-07-2026 08:47 HKT
Wild boar killed after being hit by taxi on Tai Po Road in Sham Shui Po
01-07-2026 04:06 HKT
Man hospitalized after apparent suicide attempt in Tung Chung
14-06-2026 12:31 HKT
Seven-seater crashes into safety island in Shek Kip Mei, driver trapped
01-06-2026 01:57 HKT
Able Best wins Tung Chung site for higher-than-expected $1.6 bln
19-05-2026 17:34 HKT