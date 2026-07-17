2 drivers injured in Yau Ma Tei crash, police probe possible red-light violation

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31 arrested in Yau Ma Tei raid on 4 illegal gambling dens
10-07-2026 03:51 HKT
Wild boar killed after being hit by taxi on Tai Po Road in Sham Shui Po
01-07-2026 04:06 HKT
3 arrested in Yau Ma Tei drug bust, $1.59m narcotics seized
26-06-2026 03:33 HKT
Seven-seater crashes into safety island in Shek Kip Mei, driver trapped
01-06-2026 01:57 HKT
Electric car crashes into lamppost on Castle Peak Road, driver injured
12-05-2026 01:26 HKT
27 arrested in Yau Tsim anti-illegal worker and vice operation
16-07-2026 03:11 HKT
Police launch anti-burglary operation in Tseung Kwan O and Sai Kung
16-07-2026 03:17 HKT