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HONG KONG
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NEWS

Customs seizes $4.1m cannabis buds at airport, 3 passengers arrested

NEWS
1 hour ago
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Hong Kong Customs arrested two women and one man at Hong Kong International Airport on Wednesday and Thursday after seizing about 22 kilograms of suspected cannabis buds worth about HK$4.1 million, authorities said.

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On Wednesday, two Filipino women aged 26 and 33, arriving in Hong Kong from Bangkok, were found with about 12 kilograms of suspected cannabis buds in their checked-in suitcases. They have been jointly charged with trafficking in a dangerous drug and will appear at West Kowloon Magistrates' Courts on Friday.

On Thursday, a 47-year-old Chinese male passenger arriving in Hong Kong from Bangkok via Manila was found with about 10 kilograms of suspected cannabis buds in his checked-in luggage. He was arrested and the investigation is ongoing.

Customs cannabis buds drug trafficking arrest

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