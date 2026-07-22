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NEWS

Customs seizes 250 live birds smuggled in baggage at Lok Ma Chau Spur Line

NEWS
1 hour ago
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Hong Kong Customs detected two cases of suspected illegal bird imports at the Lok Ma Chau Spur Line Control Point on Tuesday, seizing 250 live birds worth about HK$50,000, authorities said.

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Customs officers intercepted a 37-year-old mainland female passenger and a 40-year-old mainland female passenger at the arrival hall. One batch of suspected illegally imported live birds was found in each of their personal baggage.

Both were arrested and the cases have been handed over to the Agriculture, Fisheries and Conservation Department for follow-up.

Under the Public Health (Animals and Birds) Regulations, importing birds without a valid health certificate carries a maximum fine of HK$25,000 upon conviction.

Customs live birds smuggling arrest

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