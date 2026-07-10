31 arrested in Yau Ma Tei raid on 4 illegal gambling dens

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Police raid drug lab in Sham Shui Po, arrest 3, seize $231,000 narcotics
08-07-2026 05:08 HKT
20 arrested in Sham Shui Po cross-department anti-crime operation
07-07-2026 04:05 HKT
Driver arrested for drug-driving in Kowloon Bay anti-drink-driving operation
06-07-2026 04:14 HKT
Man arrested for assaulting wife, stepson with coat hanger in Tsuen Wan
02-07-2026 04:06 HKT
Police arrest 8 in two-day anti-vice operation in Sham Shui Po
30-06-2026 01:29 HKT
3 arrested in Yau Ma Tei drug bust, $1.59m narcotics seized
26-06-2026 03:33 HKT
Veteran HK film art director Robert Loh missing in Poland for 5 days
09-07-2026 01:14 HKT