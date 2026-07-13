Man, 44, critically injured after being hit by bus in Central

Read More
Woman arrested after passerby injured by falling signboard in Central
05-07-2026 20:36 HKT
Mainland duo arrested at Central bank over forged mortgage documents
23-06-2026 16:44 HKT
Female pedestrian hit by bus in North Point, suffers limb abrasions
01-06-2026 04:43 HKT
Bus plunges off bridge in Guangxi after collision with car, 6 rescued
12-05-2026 05:31 HKT
7 dead as minibus overturns in Yunnan, State Council orders probe
01-05-2026 03:10 HKT
Light at last for Hong Kong's Central office market after 7-year slump
02-04-2026 15:20 HKT