logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Man, 44, critically injured after being hit by bus in Central

NEWS
15 mins ago
logo
logo
logo

A 44-year-old Filipino man was critically injured after being struck by a bus while crossing the road in Central on Sunday night, police said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The incident occurred around 8pm when a bus traveling along Des Voeux Road towards Western District hit the man near the Landmark. He suffered severe head injuries and was found unconscious on the ground. He was rushed to Queen Mary Hospital for treatment.

KMB said a Route 905 bus was traveling along Des Voeux Road towards Pedder Street around 8.30pm when the man suddenly ran out from a pedestrian crossing near the Landmark. The bus had a green traffic light at the time of the incident. The bus windscreen was cracked.

KMB said it has sent staff to comfort the victim's family and will cooperate with police in the investigation.

Central bus accident critical injury

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
File Photo
Woman arrested after passerby injured by falling signboard in Central
NEWS
05-07-2026 20:36 HKT
Endowus relocates Hong Kong office to Chinachem Tower in Central, doubling size
PROPERTY
26-06-2026 14:24 HKT
Mainland duo arrested at Central bank over forged mortgage documents
NEWS
23-06-2026 16:44 HKT
Female pedestrian hit by bus in North Point, suffers limb abrasions
NEWS
01-06-2026 04:43 HKT
Bus plunges off bridge in Guangxi after collision with car, 6 rescued
CHINA
12-05-2026 05:31 HKT
7 dead as minibus overturns in Yunnan, State Council orders probe
CHINA
01-05-2026 03:10 HKT
Light at last for Hong Kong's Central office market after 7-year slump
PROPERTY
02-04-2026 15:20 HKT
Cheung Chau residents flag substantial hike as fares adjusted on six ferry routes
NEWS
01-04-2026 15:52 HKT
File Photo
2 passengers fall from stairs on double-decker buses within an hour in Yuen Long and Tsuen Wan
NEWS
16-03-2026 03:37 HKT
Filipino man arrested for allegedly using fake $500 notes at Central money exchange
NEWS
16-03-2026 01:53 HKT
Husband Andy Hui makes surprise appearance at Sammi Cheng’s fan appreciation show
ENTERTAINMENT
11-07-2026 22:06 HKT
Stormy HKDSE results day ahead amid nine-day rain forecast
NEWS
9 hours ago
Domestic helper proposed pay rise too much for most employers, says union chair
NEWS
07-07-2026 14:25 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.