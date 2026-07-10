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NEWS

Drunk husband arrested for threatening wife in Kwai Chung, son called police

NEWS
15 mins ago
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A 48-year-old Pakistani man was arrested for criminal intimidation after threatening his Indonesian wife during a domestic dispute in Kwai Chung early on Friday, police said.

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The couple, both holding Hong Kong identity cards, argued over relationship issues at their flat on Wah Yiu Road around 4am. The man, who was under the influence of alcohol, allegedly threatened his 41-year-old wife verbally. Their 15-year-old son called police.

Officers arrived and arrested the husband on suspicion of criminal intimidation. He was taken conscious to Princess Margaret Hospital for examination.

Kwai Chung criminal intimidation domestic dispute

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