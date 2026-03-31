logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Kwai Chung knife-wielding man dies 10 days after being shot by police

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A knife-wielding man shot by police in Kwai Chung earlier this month has died 10 days after the incident.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The incident occurred in the early hours of March 21, when police officers received multiple reports of a man in unusual attire behaving erratically with weapons near Tsuen Wan MTR Station and Yip Shing Street.

Upon police arrival, the suspect was spotted near bushes along Castle Peak Road, brandishing a 30cm knife and a metre-long metal rod in both hands while shouting, "I will kill you," at the officers.

After verbal warnings and pepper spray failed to stop him, three officers fired a total of five rounds to subdue the suspect.

Police reported that the man suffered two gunshot wounds to his chest and thigh and was rushed to Princess Margaret Hospital.

Authorities confirmed on Tuesday (Mar 31) that the 43-year-old man, surnamed Chung, was pronounced dead at 8.47pm yesterday. 

Preliminary investigations revealed that Chung held a Hong Kong identity card and worked as a construction worker, with no criminal record. 

Officers believe Chung may have suffered from mental health issues, noting his skirt-like clothing and that he was muttering to himself during the incident.

The investigation is ongoing.

knife-wieldingKwai Chung

Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.