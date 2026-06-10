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NEWS

Customs seizes live cat smuggled in backpack at Lok Ma Chau, passenger arrested

NEWS
8 mins ago
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Hong Kong Customs arrested a 56-year-old male passenger at the Lok Ma Chau Spur Line Control Point on Tuesday after finding a live cat worth about HK$15,000 in his backpack, authorities said.

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The man was intercepted at the arrival hall. The cat was seized and the case has been handed over to the Agriculture, Fisheries and Conservation Department for follow-up.

Under the Rabies Regulation, illegally importing animals carries a maximum penalty of a HK$50,000 fine and one year imprisonment.

Customs animal smuggling live cat

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