Customs seizes live cat smuggled in backpack at Lok Ma Chau, passenger arrested

Read More
Customs seizes $1.53m illicit cigarettes in Kwai Chung, arrests one
04-06-2026 02:05 HKT
3 men arrested in animal smuggling busts at Shenzhen Bay, Lok Ma Chau
02-06-2026 00:40 HKT
Woman jailed four weeks for smuggling cigarettes in 'bulging' yoga pants
01-06-2026 18:55 HKT
Customs seizes $8.85m drugs at airport, 2 passengers arrested
28-05-2026 06:07 HKT
Customs seizes $8.85m drugs at airport, 2 passengers arrested
27-05-2026 03:40 HKT
Customs: fulfilling a mission to ensure smooth, legal trade
22-05-2026 08:00 HKT
Customs seizes $4.3m ketamine in air parcel from France, one arrested
14-05-2026 03:50 HKT
Bowie Wu, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
08-06-2026 18:03 HKT