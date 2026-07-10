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NEWS

Customs seizes $500,000 cannabis buds at airport, Malaysian man arrested

NEWS
9 mins ago
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Hong Kong Customs arrested a 19-year-old Malaysian male passenger at Hong Kong International Airport on Thursday after seizing about 3 kilograms of suspected cannabis buds worth about HK$500,000, authorities said.

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The passenger arrived in Hong Kong from Kuala Lumpur via Singapore. The suspected drugs were found in his checked-in luggage. He was arrested and investigations are ongoing.

Customs cannabis buds Malaysian arrest

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