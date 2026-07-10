Customs seizes $500,000 cannabis buds at airport, Malaysian man arrested

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Customs seizes $800,000 cocaine hidden in passenger's shoes at airport
08-07-2026 01:03 HKT
3 men jailed for importing $660,000 illicit cigarettes at airport
03-07-2026 03:35 HKT
Customs seizes $1.8m cannabis buds at airport, two women arrested
03-07-2026 00:52 HKT
Customs seizes $4m cannabis buds at airport, 2 passengers arrested
02-07-2026 04:10 HKT
2 women jailed for importing illicit cigarettes, one a repeat offender
24-06-2026 04:46 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, 3 passengers arrested
22-06-2026 03:53 HKT
Customs seizes $2.7m drugs at airport, 2 passengers arrested
16-06-2026 01:50 HKT
Customs seizes $156m in fake World Cup goods, six arrested
11-06-2026 14:09 HKT
Veteran HK film art director Robert Loh missing in Poland for 5 days
09-07-2026 01:14 HKT