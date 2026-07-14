Customs busts 4 mobile illicit cigarette stalls in Yau Ma Tei, 5 arrested

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Customs seizes $500,000 cannabis buds at airport, Malaysian man arrested
10-07-2026 04:16 HKT
Customs seizes $800,000 cocaine hidden in passenger's shoes at airport
08-07-2026 01:03 HKT
3 men jailed for importing $660,000 illicit cigarettes at airport
03-07-2026 03:35 HKT
Customs seizes $1.8m cannabis buds at airport, two women arrested
03-07-2026 00:52 HKT
Customs seizes $4m cannabis buds at airport, 2 passengers arrested
02-07-2026 04:10 HKT
2 women jailed for importing illicit cigarettes, one a repeat offender
24-06-2026 04:46 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, 3 passengers arrested
22-06-2026 03:53 HKT
65 arrested as police bust illegal nightclub and gambling dens
12-07-2026 19:00 HKT