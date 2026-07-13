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NEWS

Customs seizes 4 live endangered turtles smuggled in parcel at airport

NEWS
6 mins ago
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Hong Kong Customs seized four live turtles of suspected scheduled endangered species, worth about HK$40,000, at Hong Kong International Airport on July 10.

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Officers intercepted a postal parcel declared as containing plastic figurine toys and home decorations imported from the United States. The live turtles were found wrapped in plastic tape inside a carton box in the parcel.

The case has been handed over to the Agriculture, Fisheries and Conservation Department for follow-up.

Under the Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance, importing, exporting or possessing endangered specimens carries a maximum penalty of a HK$10 million fine and 10 years imprisonment.

Customs endangered turtles wildlife smuggling

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