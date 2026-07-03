Customs seizes $800,000 cocaine hidden in passenger's shoes at airport

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3 men jailed for importing $660,000 illicit cigarettes at airport
03-07-2026 03:35 HKT
Customs seizes $1.8m cannabis buds at airport, two women arrested
03-07-2026 00:52 HKT
Customs seizes $4m cannabis buds at airport, 2 passengers arrested
02-07-2026 04:10 HKT
2 women jailed for importing illicit cigarettes, one a repeat offender
24-06-2026 04:46 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, 3 passengers arrested
22-06-2026 03:53 HKT
Customs seizes $2.7m drugs at airport, 2 passengers arrested
16-06-2026 01:50 HKT
Customs seizes $156m in fake World Cup goods, six arrested
11-06-2026 14:09 HKT
Elderly man, 70, arrested in Lam Tin with $8,000 cocaine
10-06-2026 04:43 HKT
Domestic helpers' union seeks $6,670 minimum wage
05-07-2026 19:27 HKT