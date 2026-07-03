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NEWS

Customs seizes $800,000 cocaine hidden in passenger's shoes at airport

NEWS
13 mins ago
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Hong Kong Customs arrested a 21-year-old male passenger at Hong Kong International Airport on Tuesday after seizing about 1 kilogram of suspected cocaine worth about HK$800,000 hidden in the shoes he was wearing, authorities said.

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The passenger arrived in Hong Kong from Kuala Lumpur, Malaysia. The suspected drugs were found during customs clearance. He has been charged with trafficking in a dangerous drug and will appear at West Kowloon Magistrates' Courts on Wednesday.

Customs cocaine airport seizure

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