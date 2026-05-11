logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Man stabbed in arm while waiting for friend in Tuen Mun, attacker flees

NEWS
43 mins ago
logo
logo
logo

A man was stabbed in the left arm while waiting for a friend outside a cooked food market in Tuen Mun on Tuesday evening, police said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Police received a report around 8pm that the man was attacked by a stranger with a meat cleaver near Hung Cheung Cooked Food Market on San Lik Street. The victim suffered bleeding injuries and was taken conscious to Tuen Mun Hospital. The attacker fled the scene. Police are investigating the incident.

Tuen Mun stabbing attack

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

Top News
Read More
Coach catches fire in Tuen Mun, no injuries
NEWS
11-05-2026 00:47 HKT
Man sought after pushing woman at Tuen Mun barbecue site over rejected invitation
NEWS
30-04-2026 07:03 HKT
logo
(Video) Taxi narrowly misses boy at Tuen Mun zebra crossing, netizens slam dangerous driving
SOCIAL BUZZ
10-04-2026 02:03 HKT
Search continues as monk reveals last sighting of missing 79-year-old hiker in Tuen Mun
NEWS
06-04-2026 17:04 HKT
Burglars take $120,000 cash from Tuen Mun village house
NEWS
02-04-2026 06:18 HKT
logo
(Video) Toddler on driver’s lap steering car in Tuen Mun sparks outrage
SOCIAL BUZZ
30-03-2026 05:01 HKT
logo
(Video) 2 injured after car crashes into truck in Tuen Mun
NEWS
27-03-2026 02:19 HKT
David Tang
Extensive plans for MTR Corporation to boost shopping mall consumption and yacht tourism
FINANCE
26-03-2026 18:14 HKT
Kitty Ngan King-fung, head of sales and marketing at Road Kind Infrastructure
Road King Infrastructure's Mori Manor to sell on tender as soon as next week
PROPERTY
12-03-2026 17:18 HKT
Four trucks drained of $30,000 diesel in overnight Tuen Mun theft
NEWS
11-03-2026 18:28 HKT
Uber warns ride-hailing cap could double wait times, raise fares 70%
NEWS
12-05-2026 00:48 HKT
(File photo)
Mother's Day dining revenue drops $50m, expert says 
NEWS
11-05-2026 13:30 HKT
The Lamma Winds was permanently closed on 11 May 2026. HK Electric Managing Director Mr. Francis C. Y. Cheng (4th from right) and colleagues from the Generation Division paid tribute to the “big wind turbine”.
Hong Kong’s iconic Lamma Winds decommissioned after two decades
NEWS
11-05-2026 18:07 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.