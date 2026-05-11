Man stabbed in arm while waiting for friend in Tuen Mun, attacker flees

A man was stabbed in the left arm while waiting for a friend outside a cooked food market in Tuen Mun on Tuesday evening, police said.

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Police received a report around 8pm that the man was attacked by a stranger with a meat cleaver near Hung Cheung Cooked Food Market on San Lik Street. The victim suffered bleeding injuries and was taken conscious to Tuen Mun Hospital. The attacker fled the scene. Police are investigating the incident.