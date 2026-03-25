City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
NEWS

(Video) 2 injured after car crashes into truck in Tuen Mun

NEWS
36 mins ago
Two men were injured on Thursday afternoon after their private car collided with a medium-duty truck truck in Tuen Mun, police said.

The incident occurred around 5pm when a car traveling along Lung Mun Road towards Lung Kwu Tan crashed into a truck at the junction with Ho Suen Street. The 48-year-old male driver and a 48-year-old male passenger sustained forehead abrasions and were taken conscious to Tuen Mun Hospital for treatment.

Online footage shows the black car traveling at high speed before slamming into the side of the truck, which was preparing to turn right from Lung Mun Road onto Ho Suen Street. The impact sent debris scattering across the road. A following vehicle managed to brake in time to avoid a further collision.

Part of Lung Mun Road towards Lung Kwu Tan near Ho Suen Street was temporarily closed following the accident but later reopened.

Tuen Mun traffic accident truck collision

