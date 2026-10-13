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BUSINESS
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INNOVATION

Meta releases Muse Wonder AI models to challenge Anthropic and OpenAI

INNOVATION
17 mins ago
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The logo of Meta Platforms' business group is seen in Brussels, Belgium December 6, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo
The logo of Meta Platforms' business group is seen in Brussels, Belgium December 6, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Meta on Monday launched Muse Wonder and Muse Wonder Full, calling them its most capable artificial intelligence models yet, as the social media firm looks to compete more forcefully with OpenAI and Anthropic.

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The launch comes after chief executive Mark Zuckerberg pledged billions of dollars and aggressively poached researchers over the past year to catch up in Silicon Valley's intensifying AI race.

Meta said Muse Wonder would soon power its Muse personal AI agent, initially for subscribers, while the more powerful Muse Wonder Full model is available to subscribers of its AI coding tool Muse Code.

"Fourteen months ago, we began an overhaul of our AI efforts, and in that time we've gone from rebuilding our foundations to pushing the frontier," Meta said in a blog post.

Meta's successful rollout of its personal AI agent Muse last month could open a lucrative path to turn its heavy AI investments into new revenue streams with subscriptions, despite facing concerns over user privacy.

Reuters

MetaMuse WonderAI model

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