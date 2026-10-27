Pop Mart’s Q3 revenue dips 45-50% as COO vows rebound in peak season

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TSMC reports sixth straight quarter of record profit thanks to AI boom
15-10-2026 14:25 HKT
TSMC's third-quarter revenue surges to record, beating market forecast
08-10-2026 14:37 HKT
Foxconn third-quarter revenue soars on AI demand, beats market forecast
05-10-2026 16:56 HKT
Tesla posts stronger-than-expected quarterly deliveries
02-10-2026 22:24 HKT
Macau's gaming revenue continues falling in September
01-10-2026 16:26 HKT
Office lottery dispute leads to High Court lawsuit over $33m prize
26-10-2026 17:24 HKT