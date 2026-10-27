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BUSINESS
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FINANCE

Pop Mart’s Q3 revenue dips 45-50%, COO vows rebound in peak season

FINANCE
1 hour ago

by

Gloria Leung

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People visit the booth of Pop Mart at the themed exhibition area for culture and tourism services during the 2026 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) at Shougang Park in Beijing, capital of China, Sept. 12, 2026. Xinhua
People visit the booth of Pop Mart at the themed exhibition area for culture and tourism services during the 2026 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) at Shougang Park in Beijing, capital of China, Sept. 12, 2026. Xinhua

Pop Mart’s (9992) overall revenue in the third quarter of 2026 dipped 45 percent to 50 percent year on year as it hopes for a rebound in the fourth quarter during peak season.

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Revenue attributed from operations in China decreased 25-30 percent, revenue attributed from operations in Asia-Pacific dropped 65-70 percent, revenue attributed from operations in America tumbled 70-75 percent, and revenue attributed from operations in Europe and other regions fell 50-55 percent.

Revenue performance in offline channels operating in China fell 5-10 percent, while online channels declined 45-50 percent.

Pop Mart's chief operating officer, Si De, said the Chinese market remains relatively steady and healthy for the full year, expecting to achieve year on year growth. 

He said the company will strive to capture sales opportunities in the traditional peak sales season and prepare for next year.
 

Pop Martthird quarterrevenue

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