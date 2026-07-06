Hang Seng Index rises as chip stocks gain, PetroChina drags on oil production hike

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Elderly man hospitalized after falling from Tsing Yi pedestrian overpass
03-07-2026 18:40 HKT
Hong Kong shares close higher, Zijin Mining surges 9pc
03-07-2026 16:34 HKT
Hong Kong June home sales value rises 24pc
03-07-2026 15:54 HKT
Hang Seng Index rises over 350 points by midday close
03-07-2026 12:06 HKT
Hong Kong shares open higher, Kuaishou up 6pc
03-07-2026 10:07 HKT
Hong Kong's retail sales grow 7.9 percent in May, beating estimates
02-07-2026 17:01 HKT
Hong Kong shares close higher, SMIC dives 10pc
02-07-2026 16:48 HKT
HK assets under management hit record-high $42.2 trillion, up 20pc
02-07-2026 14:51 HKT
Hang Seng Index rose over 250 points at noon
02-07-2026 12:06 HKT