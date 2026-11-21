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Putin says he will hit back hard after Ukraine strikes Crimea Bridge again
20-11-2026 05:53 HKT
US floated idea of Ukraine ceding Donbas for NATO membership, Zelensky says
15-11-2026 03:04 HKT
US attempts new peace push at first Russia-Ukraine talks in nine months
11-11-2026 01:10 HKT
Melania Trump urges 'humanity over war' with Ukraine, Russia officials
06-11-2026 06:13 HKT
Hackers hit Ukraine and Russia's emergency apps, send fake nuclear alerts
03-11-2026 04:48 HKT
Russian drone strike kills 14 on Ukrainian rail platform
30-10-2026 05:00 HKT
Woman arrested at HSBC HQ over forged US$5 billion transfer documents
20-11-2026 05:47 HKT