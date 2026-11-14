logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Tesla invites select customers to buy Cybercab for personal use

WORLD
10 mins ago
logo
logo
logo
A Tesla Cybercab driverless taxi waits at an intersection as it travels through downtown Austin, Texas, US, October 27, 2026. REUTERS/Mike Segar/File Photo
A Tesla Cybercab driverless taxi waits at an intersection as it travels through downtown Austin, Texas, US, October 27, 2026. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Tesla said on Friday it was inviting select customers to buy the Cybercab for personal use, marking a push towards delivering fully designed autonomous vehicles to customers.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

  • Tesla posted the announcement on X with an image of the golden butterfly door two-seater, priced at $29,990 with an “Autonomy Subscription” of $299 a month.

  • Chief Executive Elon Musk said in a post on X that the offering would be available nationwide as Tesla receives regulatory approval

  • "The monthly fee is too high," Musk said, adding that it should match the cost of Tesla Full Self Driving and connectivity for other models, which is about $115 per month

  • The EV maker aims to start selling its Cybercab robotaxis to the public by the end of this year, Lars Moravy, Tesla's vice president of vehicle engineering, said last month

  • The Cybercab will work unsupervised in all the same geo locations as the robotaxi, Tesla’s head of artificial intelligence, Ashok Elluswamy, said in a separate X post

  • Tesla launched its unsupervised robotaxi service in Austin, Texas, in June 2025, expanded the offering to Dallas and Houston in April 2026 and rolled it out in Miami in July 2026

Reuters

Teslaselect customersCybercabpersonal use

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
SpaceX founder Elon Musk speaks at a post-launch press conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS
SpaceX, Tesla merger talks progress, Bloomberg News reports
FINANCE
13-11-2026 11:15 HKT
Photo by PATRICK T. FALLON / AFP Tesla Cybertruck electric vehicles sit parked in a storage lot in San Diego, California on April 11, 2025.
Tesla to add Cybertruck shift to clear orders before dismantling line next year
INNOVATION
08-11-2026 14:55 HKT
Tesla Cybertrucks are parked at a SpaceX facility, in Starbase, Texas, U.S., April 21, 2026. REUTERS/Carlos Barria
Tesla to wind down Cybertruck production at Texas factory, Musk says
WORLD
06-11-2026 15:32 HKT
A Tesla Model 3 is shown driving on the highway with FSD 14.2.2.3 self-driving supervised software in Dana Point, California, U.S., January 28, 2026. REUTERS/Mike Blake
Tesla misled South Korean customers about automated-driving tech, consumer group alleges
WORLD
04-11-2026 14:44 HKT
Tesla Cyber Trucks lead the way as the SpaceX Starship spacecraft rolls out toward the launch pad before its 11th test flight from the company's complex in Starbase, Texas, U.S., October 11, 2025. REUTERS/Steve Nesius
How a merged SpaceX-Tesla might navigate its China problem
CHINA
22-10-2026 19:08 HKT
FILE PHOTO: US President Donald Trump presents the National Medal of Science to Tesla and SpaceX CEO Elon Musk during the "A New Golden Age" summit at the U.S. Institute of Peace, renamed The Donald J. Trump Institute of Peace by the Trump administration, in Washington, DC, US, October 8, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
Musk's political baggage clouds prospects for SpaceX-Tesla deal
WORLD
22-10-2026 18:08 HKT
Tesla Cybertrucks are parked outside of a SpaceX installation in Starbase, Texas, U.S., April 21, 2026. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Musk's public endorsement of SpaceX-Tesla deal may throw a wrench in talks
WORLD
22-10-2026 16:04 HKT
A gold-colored Tesla Cybercab arrives for an event in downtown Austin, Texas, U.S., September 3, 2026. Picture taken with a slow shutter speed. REUTERS
Tesla aims to sell Cybercab robotaxis by end of year despite federal probe
FINANCE
22-10-2026 10:27 HKT
A Tesla Cybercab autonomous driverless vehicle on display at the 2026 Paris Motor Show in Paris, France, October 13, 2026. REUTERS/Benoit Tessier
Tesla cuts spending before potential SpaceX deal even as Musk bets future on AI, robots
WORLD
22-10-2026 10:20 HKT
Musk's Tesla revenue beats estimates as deliveries rebound, energy storage grows
FINANCE
22-10-2026 04:20 HKT
A pedestrian places a candle in front of a Nvidia sign outside the company's headquarters on November 12, 2026 in Santa Clara, California. AFP
Nvidia staff demand to bring back Jensen Huang, says Musk assured them positions
FINANCE
13-11-2026 15:57 HKT
Customs seizes $100m in smuggled endangered species hidden in vessel
NEWS
12-11-2026 19:34 HKT
(File photo)
Hong Kong rejects 455 domestic helper visa applications over suspected job-hopping
NEWS
11-11-2026 19:42 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.