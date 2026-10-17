Japan retracts mistaken magnitude 9.9 quake alert

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Japan denies spying after Russia arrests journalist
15-10-2026 14:45 HKT
Japan summons Russian ambassador to protest journalist's arrest
14-10-2026 22:52 HKT
Japan PM says housework makes her busier than male predecessors
14-10-2026 17:11 HKT
Japan, US review troops' off-duty rules after Okinawa killing
13-10-2026 17:28 HKT
French-Japanese duo wins chemistry Nobel for solving molecular 'mystery'
07-10-2026 19:03 HKT
Japan raids beer giants over alleged price cartel
07-10-2026 15:13 HKT
Is Japan still a bargain? Hongkongers weigh rising travel costs
07-10-2026 12:52 HKT
US forces face curfew, alcohol ban in Japan's Okinawa after murder case
07-10-2026 11:20 HKT
Elon Musk unveils Tesla's 'flying' car
16-10-2026 16:58 HKT