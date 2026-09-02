21 Borrett Road phase 2 sells four-bedroom unit for new high of over HK$159 mn

CK Asset's (1113) luxury residential project 21 Borrett Road phase 2 in Mid-Levels sold a four-bedroom double-ensuite unit on Wednesday for over HK$159 million.

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The sold unit on the 16th floor spans 2,153 square feet, with price per sq ft reaching as high as HK$74,000, setting a new high in transaction price and price per sq ft for standard apartments in the project.

CK Asset's sales manager Kristy Chan Wing-chi stated that the record-breaking transaction fully reflects the continued strong demand from high-end buyers for premium units, and expects that quality properties will continue to be highly sought after.