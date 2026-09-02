logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Mainland man arrested for alleged in-flight theft on HK Express flight from Bangkok

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A 57-year-old mainland Chinese man was arrested on Tuesday night on suspicion of stealing from a fellow passenger on a Hong Kong Express flight arriving from Bangkok.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Police received a report at 11.34pm that a theft had occurred on the flight, believed to be UO703 which arrived from Bangkok around 11.40pm. Officers boarded the aircraft at the airport and arrested the man, who held a Chinese passport.

Photo: FB
Photo: FB
Photo: FB
Photo: FB
Photo: FB
Photo: FB

A fellow passenger said the suspect was sitting in the row behind and initially claimed a bag was his, before changing his story. Another passenger noticed suspicious behaviour and alerted cabin crew, who handled the situation appropriately, according to the passenger.

The value of the stolen items is still being assessed.

in-flight theft Hong Kong Express arrest

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Woman arrested for assaulting police officer in Sham Shui Po
NEWS
01-09-2026 04:25 HKT
79-year-old man arrested in Tseung Kwan O mall over alleged indecent act
NEWS
28-08-2026 05:10 HKT
Man arrested in Tsuen Wan drug bust after police seize $26,000 worth of drugs
NEWS
26-08-2026 03:20 HKT
13 mainland women arrested in Yuen Long anti-vice operation
NEWS
26-08-2026 02:31 HKT
Parents arrested after 2-year-old boy allegedly left home alone in Yuen Long
NEWS
25-08-2026 05:06 HKT
Man arrested after wielding knife at grandmother in Sau Mau Ping linked to theft
NEWS
25-08-2026 03:18 HKT
Father arrested over child abuse after allegedly punching 14-year-old son in Cheung Sha Wan
NEWS
21-08-2026 05:05 HKT
Man arrested over assault at Wan Chai carpark
NEWS
18-08-2026 04:22 HKT
Father arrested after allegedly assaulting 15-year-old son in Lei Yue Mun
NEWS
17-08-2026 01:52 HKT
13 mainland women arrested in Tsuen Wan anti-vice operation
NEWS
05-08-2026 04:20 HKT
(File photo)
50 arrested as ICAC, police and Competition Commission dismantle $500m bid-rigging syndicate
NEWS
31-08-2026 16:16 HKT
Bernice Yuen crowned Miss Hong Kong 2026, Ada Tang named first runner-up
ENTERTAINMENT
30-08-2026 22:43 HKT
(File photo)
Nearly 98pc of Wang Fuk Court owners accept govt buyback offer ahead of Monday deadline
NEWS
30-08-2026 17:03 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.