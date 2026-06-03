The Headland Residences launches price list for 79 units on Wednesday

Swire Properties (1972) released a price list for 79 units at The Headland Residences in Chai Wan on Wednesday, with discounted prices starting from HK$8.19 million.

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This latest batch consists entirely of a two-bedroom layout ranging from 512 to 538 square feet. The discounted prices range from HK$8.19 million to HK$10.02 million, with discounted prices per sq ft ranging from HK$15,715 to HK$18,615.

Meanwhile, the developer released the latest sales arrangement. A total of 120 units will go on sale next Tuesday, including 78 units via price list and 42 units by tender.