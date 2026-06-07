Swire Properties receives over 1,000 inquiries for Headland Residences ahead of Tuesday sales

Swire Properties (1972) said it has received over 1,000 inquiries for The Headland Residences in Chai Wan since announcing the sales of 120 flats on Tuesday.

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A total of 78 units will be sold via the price list, while 42 units will be tendered on the day.

The price list consists entirely of a two-bedroom layout ranging from 512 to 538 square feet. The discounted prices range from HK$8.19 million to HK$10.02 million, or from HK$15,715 to HK$18,615 per sq ft.

The sizes of flats available for tender are between 538 and 573 sq ft.