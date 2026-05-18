Phase 1 of La Mirabelle sells 5 units for $60 million

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The Grand Mayfair III sells 18 units for $130 mln on Tuesday
12-05-2026 17:01 HKT
La Mirabelle sells four untis for $53.83 million on Friday
08-05-2026 22:58 HKT
Woman, 30, arrested over $1.4m etomidate drug lab in Yuen Long
21-04-2026 04:10 HKT
La Mirabelle I sold 7 units on Friday
17-04-2026 22:40 HKT
La Mirabelle I to launch sale of 261 units on Sunday
08-04-2026 15:50 HKT
La Mirabelle I sold 152 units on Tuesday
07-04-2026 14:40 HKT
La Mirabelle I's 254 units oversubscribe 28 times on Monday
30-03-2026 17:30 HKT