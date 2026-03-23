HONG KONG
NEWS

6 youths arrested for allegedly assaulting, extorting F.1 student in Yuen Long

Six young people aged between 12 and 17 have been arrested for allegedly assaulting, threatening and extorting a 13-year-old Form One student in Yuen Long on Sunday, police said.

The boy was reportedly cycling with eight others in Nam Sang Wai when he was accused of "stealing someone's girlfriend." He was then pushed to the ground and beaten. Some of the attackers allegedly used an iron bar picked up from the ground, rubbed a slipper against his mouth, and spat on him. One demanded HK$20,000 as compensation for the alleged affair, while three others demanded HK$5,000 for medical expenses. One also claimed to be a triad member.

The boy sustained injuries to his back, head and legs, with a severe wound on his right leg. He later took himself to hospital and was discharged the same day. A social media post said the boy is now reluctant to leave home and his mother is deeply distressed.

Police received a report on Monday and arrested four boys and two girls in Yuen Long on Tuesday on suspicion of "assault occasioning actual bodily harm," "claiming to be a triad member," "criminal intimidation," and "blackmail." All have been released on bail and must report back to police in early May.

