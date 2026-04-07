Henderson's Chester and Highwood sold 47 units for nearly $320 mln on Monday

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Chester sells five units by tender on Wednesday
01-04-2026 18:26 HKT
Chester to launch final round sales before Easter
31-03-2026 16:38 HKT
Chester sells 126 units on Saturday
29-03-2026 15:55 HKT
Chester sees 17 times oversubscription on Wednesday
25-03-2026 15:11 HKT
Chester in Hung Hom oversubscribed nearly 16 times on Tuesday
24-03-2026 16:07 HKT
Henderson Land raises prices for Chester in Hung Hom by 2 percent
22-03-2026 20:37 HKT
Chester in Hung Hom to launch 21 four-bedroom units by tender
19-03-2026 17:03 HKT
Henderson Land's Highwood to offer 50 units for sale on Saturday
18-03-2026 18:50 HKT
Chester in Hung Hom to launch first price list of 50 units this week
18-03-2026 16:29 HKT
Henderson's Chester to release sales brochure as early as next week
27-02-2026 12:57 HKT
Nearly 1.26mn Hongkongers hop out of town, with 225,000 crossings by 10am
05-04-2026 17:11 HKT