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Henderson's Chester and Highwood sold 47 units for nearly $320 mln on Monday

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33 mins ago
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Henderson Land Development's (0012) Phase 5 of Chester and Phase 1 of Highwood sold 47 units for nearly HK$320 million on Monday.

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Chester offers 241 units of 228 to 850 square feet, comprising one- to four-bedroom units; and Highwood offers 812 units in two phases, with phase one comprising one-to three-bedroom units and a few special units.

Gloria Leung

Henderson Land DevelopmentChesterHighwood

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