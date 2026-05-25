Dogs found caged in open under rain at Kam Sheung Road facility, 12 seized by AFCD

The Agriculture, Fisheries and Conservation Department is investigating a suspected animal cruelty case at a dog facility on Tsing Tam Road in Kam Sheung Road, Yuen Kong San Tsuen, after dogs were found trapped in metal cages placed in an open area under the rain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The AFCD received a complaint on May 21 and attempted to enter the premises with the SPCA but was unable to gain access. With police assistance, officers successfully entered the site on May 22 for investigation.

Officers found multiple dogs, some confined in cages in an open area without adequate shelter. As the keeper failed to make immediate reasonable improvements, the AFCD seized 12 dogs and took them to an animal management centre for care.

The department said it would continue investigating and would prosecute if sufficient evidence is found.

Under the Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, anyone who cruelly treats an animal or causes unnecessary suffering faces a maximum fine of HK$200,000 and three years imprisonment upon conviction.