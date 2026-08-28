Driver flees after white car crashes into railing on Ching Cheung Road in Cheung Sha Wan

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2 cars crash in Tate's Cairn Tunnel, one driver injured
25-08-2026 06:23 HKT
Security guard hit by truck at Pok Fu Lam estate
19-08-2026 02:00 HKT
Elderly pedestrian dies 5 days after being hit by minibus in To Kwa Wan
19-08-2026 01:39 HKT
Car overturns in Beacon Hill crash, driver injured
18-08-2026 08:00 HKT
11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus
18-08-2026 00:39 HKT
Truck overturns on Central Kowloon Bypass, blocking Kai Tak Interchange
17-08-2026 07:41 HKT
Tesla hits pedestrian after lane changes in Mong Kok
13-08-2026 05:48 HKT