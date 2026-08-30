logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Nearly 98pc of Wang Fuk Court owners accept govt buyback offer ahead of Monday deadline

NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
(File photo)
(File photo)

Nearly 98 percent of homeowners at the fire-hit Wang Fuk Court have accepted the government’s acquisition offer, as authorities urged the remaining flat owners to submit their agreement letters before the deadline on Monday. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

According to the Housing Bureau, as of noon on Sunday, 1,939 households, or 97.7 percent of owners, from the estate’s eight blocks have signed and submitted acceptance letters. 1,541 households, or 77.7 percent, have already signed sale and purchase agreements. 

45 households have yet to accept the buy-back offer. The bureau called on owners who intend to sell their property titles not to miss the final opportunity to sign and return their letter of acceptance by 5pm on Monday. 

The bureau said the engagement team is stepping up efforts to contact the remaining owners and provide assistance. Owners can hand their acceptance letters directly to the team members or submit them by post or courier before the cutoff time.

Wang Fuk Court

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
(File photo)
Govt rules out Wang Fuk Court buyout extension as over 94pc accept offers
NEWS
23-08-2026 15:34 HKT
(File photo)
Over 90pc of Wang Fuk Court owners return buyout offer letters as deadline looms
NEWS
20-08-2026 20:00 HKT
(File photo)
Wang Fuk Court fire final report pushed to Oct after extension granted
NEWS
18-08-2026 16:17 HKT
(File photo)
Wang Fuk Court special owners’ meeting to be held across four venues on Sep 2
NEWS
17-08-2026 19:49 HKT
Wang Fuk Court fire spread from outside, likely sparked by cigarette butt: inquiry
NEWS
07-08-2026 06:11 HKT
Three workers remanded over post-fire jewelry theft at Tai Po estate
NEWS
27-07-2026 19:14 HKT
Government assures Wang Fuk Court residents they can retrieve belongings
NEWS
19-07-2026 19:53 HKT
Audit report voted down at Wang Fuk Court owners’ meeting
NEWS
19-07-2026 19:08 HKT
(File Photo)
Govt enhances rent subsidy scheme for Wang Fuk Court fire victims
NEWS
17-07-2026 15:44 HKT
(File photo)
Govt rejects sole blame for deadly Wang Fuk Court fire
NEWS
16-07-2026 16:26 HKT
(File photo from Reuters)
Canada to close 'lifeboat' permanent residency scheme for Hongkongers as scheduled end of Aug
NEWS
29-08-2026 13:35 HKT
Court dismisses application by parents in 'Save Lily' saga to revoke infant son's protection order
NEWS
28-08-2026 20:10 HKT
MTR's Hung Shui Kiu Station targeted for 2030 completion, built on operational viaduct using world-first skidding method
NEWS
28-08-2026 16:04 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.