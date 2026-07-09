HK man faces 9 years in Taiwan jail for MRT pickpocketing spree, fake credit card fraud

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Taiwan's Cloud Gate brings rare 'Lunar Halo' to Hong Kong dance stage
09-07-2026 08:01 HKT
Typhoon Noul makes landfall in Guangdong, nearly 900,000 evacuated
27-07-2026 05:12 HKT
Southern China braces for Typhoon Noul, suspends public transport
25-07-2026 19:32 HKT
China braces for heavy rain as tropical storm Noul edges closer
24-07-2026 16:41 HKT
As AI grows more powerful, a US-China feud threatens safety efforts
24-07-2026 15:59 HKT
Ocean Park cable car sends passengers on swing as typhoon winds blow
26-07-2026 18:05 HKT
Father and son arrested after saw-wielding chase at Maritime Square
27-07-2026 05:31 HKT