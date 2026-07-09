logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
CHINA

HK man faces 9 years in Taiwan jail for MRT pickpocketing spree, fake credit card fraud

CHINA
38 mins ago
logo
logo
logo

A 56-year-old Hong Kong man who stole wallets from 13 passengers on Taiwan's MRT trains and used the credit card chips to make counterfeit cards has been sentenced to more than nine years in prison, Taipei prosecutors said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The man, identified as Chow Wai, joined a fraud syndicate in December 2025 and made three trips to Taiwan between December and March. He targeted passengers on Taipei and Kaohsiung MRT trains, stealing credit card chips from wallets to produce fake credit cards.

Victims reported unauthorised transactions after being notified by their card issuers. One victim's card was used to make a NT$90,000 (about HK$23,000) overseas purchase within 20 minutes of the theft.

Police arrested Chow at a hotel in Taoyuan following an investigation. Prosecutors have recommended a sentence of more than nine years on charges including aggravated theft and aggravated fraud.

Hong Kong man Taiwan MRT theft credit card fraud

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
The dancers' raw movements are set against a surreal, celestial background. LEE CHIA-YEH
Taiwan's Cloud Gate brings rare 'Lunar Halo' to Hong Kong dance stage
ARTCAN
09-07-2026 08:01 HKT
4 Chinese nationals among dead in Papua New Guinea boat capsize
CHINA
1 hour ago
Xiaomi AI lead Luo Fuli among 35 young Chinese innovators reshaping tech, MIT Technology Review says
CHINA
4 hours ago
Chinese President Xi Jinping shakes hands with Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva after a signing ceremony and a joint press conference, at the Great Hall of the People in Beijing, China, May 13, 2025. REUTERS
Xi says China ready to further strengthen bilateral, multilateral strategic coordination with Brazil
CHINA
10 hours ago
Photo: Xinhua
Typhoon Noul makes landfall in Guangdong, nearly 900,000 evacuated
CHINA
27-07-2026 05:12 HKT
(File Photo)
Outrage over lucrative state media job offer for American Yale graduate in China
CHINA
26-07-2026 21:11 HKT
source: CCTV news
Flash flood at northwest China tourist site kills 10, injures 23: state media
CHINA
26-07-2026 20:19 HKT
Southern China braces for Typhoon Noul, suspends public transport
CHINA
25-07-2026 19:32 HKT
People use umbrellas in the rain by West Lake after a rainstorm warning was issued for the area in Hangzhou, Zhejiang province, China, July 21, 2026. REUTERS/Go Nakamura
China braces for heavy rain as tropical storm Noul edges closer
CHINA
24-07-2026 16:41 HKT
Figurines with computers and smartphones are seen in front of the words "Artificial Intelligence AI" in this illustration taken, February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
As AI grows more powerful, a US-China feud threatens safety efforts
CHINA
24-07-2026 15:59 HKT
logo
(Online photo)
Ocean Park cable car sends passengers on swing as typhoon winds blow
NEWS
26-07-2026 18:05 HKT
Father and son arrested after saw-wielding chase at Maritime Square
NEWS
27-07-2026 05:31 HKT
Typhoon Noul’s rare eastern landfall and close eyewall brought direct hits to western Hong Kong
NEWS
26-07-2026 19:29 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.