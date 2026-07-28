logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Amber rainstorm warning issued at 7.15am, heavy rain expected to continue

NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo

The Hong Kong Observatory issued an Amber Rainstorm Warning Signal at 7.15am on Tuesday, indicating that heavy rain exceeding 30 millimetres in an hour has fallen or is expected to fall generally over Hong Kong and is likely to continue.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Flooding may occur in some low-lying and poorly drained areas. People who are likely to be affected should take necessary precautions. Heavy rain may bring flash floods and people should stay away from watercourses.

The public is advised to listen to radio or watch television for traffic conditions and further announcements.

Amber Rainstorm Warning heavy rain flood risk

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
NEWS
06-07-2026 06:37 HKT
Intense gusts may continue to hit HK, Observatory warns
NEWS
18-06-2026 07:18 HKT
Heavy rain lashes Guangdong, Lufeng records 435mm, boats swept away in Huilai
CHINA
15-06-2026 01:28 HKT
Amber rainstorm warning issued at 5.15am, heavy rain expected to continue
NEWS
21-05-2026 07:57 HKT
HKO issues special weather alert, warns of heavy rain and strong gusts
NEWS
24-04-2026 02:54 HKT
Rain turns West Kowloon coffee festival grounds into mud, organisers offer next-day free entry
NEWS
06-04-2026 04:27 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
NEWS
04-03-2026 00:55 HKT
No. 8 signal to remain until at least 11am as Amber Rainstorm Warning issued
NEWS
08-09-2025 05:41 HKT
2 foreign drug syndicate kingpins arrested in Mong Kok, $4.8m narcotics seized
NEWS
2 hours ago
Morning Recap - July 28, 2026
NEWS
3 hours ago
logo
(Online photo)
Ocean Park cable car sends passengers on swing as typhoon winds blow
NEWS
26-07-2026 18:05 HKT
(file photo)
Japan’s LOFT to open first Hong Kong store at MOKO in August
NEWS
20 hours ago
Fund managers relocate from Singapore to HK, but sustaining wealth crown demands more than tax breaks
EDITORIAL
27-07-2026 06:08 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.