Amber rainstorm warning issued at 7.15am, heavy rain expected to continue

Read More
Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
06-07-2026 06:37 HKT
Intense gusts may continue to hit HK, Observatory warns
18-06-2026 07:18 HKT
Amber rainstorm warning issued at 5.15am, heavy rain expected to continue
21-05-2026 07:57 HKT
HKO issues special weather alert, warns of heavy rain and strong gusts
24-04-2026 02:54 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
04-03-2026 00:55 HKT
No. 8 signal to remain until at least 11am as Amber Rainstorm Warning issued
08-09-2025 05:41 HKT
Morning Recap - July 28, 2026
3 hours ago
Ocean Park cable car sends passengers on swing as typhoon winds blow
26-07-2026 18:05 HKT