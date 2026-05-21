Heavy rain lashes Guangdong, Lufeng records 435mm, boats swept away in Huilai

Read More
Amber rainstorm warning issued at 5.15am, heavy rain expected to continue
21-05-2026 07:57 HKT
More Guangdong cities to join southbound travel scheme
29-04-2026 18:30 HKT
HKO issues special weather alert, warns of heavy rain and strong gusts
24-04-2026 02:54 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
04-03-2026 00:55 HKT
Child puts popper firecracker in mouth mistaking it for candy in Guangdong
24-02-2026 01:30 HKT
HK logs one chikungunya fever case, bringing total to 14
10-09-2025 18:57 HKT
ICC chief hails Hong Kong as dispute resolution hub
08-06-2026 07:20 HKT