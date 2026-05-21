logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
CHINA

Heavy rain lashes Guangdong, Lufeng records 435mm, boats swept away in Huilai

CHINA
1 hour ago
logo
logo
logo

Heavy rain battered eastern Guangdong on Sunday, with a weather station in Lufeng, Shanwei recording 435.4mm of rainfall by 5pm, as the province raised its flood response to Level III.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Downpours hit Dongguan, Huizhou, southern Heyuan, southern Meizhou and most coastal areas of eastern Guangdong. In Huilai, Jieyang, multiple boats were swept away in Longjiang, and local authorities suspended classes on Monday.

+6

From 8am to 5pm, 20 towns recorded extremely heavy rain, 62 recorded torrential rain, and 189 recorded heavy rain. Huilai issued a Level I flood response as local rainfall exceeded 100mm.

The weather observatory warned that heavy to torrential rain will continue across most of Guangdong over the next three days, with some southern coastal areas facing extremely heavy downpours and thunderstorms with gusts up to force 10.

Guangdong heavy rain flood response

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Amber rainstorm warning issued at 5.15am, heavy rain expected to continue
NEWS
21-05-2026 07:57 HKT
More Guangdong cities to join southbound travel scheme
NEWS
29-04-2026 18:30 HKT
HKO issues special weather alert, warns of heavy rain and strong gusts
NEWS
24-04-2026 02:54 HKT
Rain turns West Kowloon coffee festival grounds into mud, organisers offer next-day free entry
NEWS
06-04-2026 04:27 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
NEWS
04-03-2026 00:55 HKT
Child puts popper firecracker in mouth mistaking it for candy in Guangdong
CHINA
24-02-2026 01:30 HKT
Observatory: 4.0-magnitude quake hits Yangjiang in Guangdong, tremors felt in Hong Kong
NEWS
20-02-2026 15:04 HKT
Drone patrols and cross-border cooperation drive HK’s marine protection success
NEWS
21-01-2026 21:41 HKT
Guangdong vehicles travel scheme to be launched next month with 100 daily quotas
NEWS
14-10-2025 20:00 HKT
HK logs one chikungunya fever case, bringing total to 14
NEWS
10-09-2025 18:57 HKT
source: online
Mexican guild chief removed after racist gesture at World Cup sparks backlash
WORLD
7 hours ago
Hong Kong braces for intense deluge as observatory warns of 200mm rain in two days
NEWS
13-06-2026 14:38 HKT
Keith Brandt. Photo by W H Ho
ICC chief hails Hong Kong as dispute resolution hub
PEOPLE
08-06-2026 07:20 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.