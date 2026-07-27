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Burglars steal $500,000 jewellery from Tai Po flat

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5 hours ago
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Burglars broke into a flat in Tai Po on Sunday night, stealing jewellery worth about HK$500,000, police said.

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Police received a report from a 55-year-old female resident, surnamed Lee, at 8.40pm that her flat on Mei Tin Road had been ransacked.

Initial counts showed a batch of jewellery worth about HK$500,000 had been stolen. The case has been classified as burglary and is being handled by the Sha Tin district criminal investigation team. No arrests have been made.

Tai Po burglary jewellery theft

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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