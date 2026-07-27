Burglars steal $500,000 jewellery from Tai Po flat

Burglars broke into a flat in Tai Po on Sunday night, stealing jewellery worth about HK$500,000, police said.

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Police received a report from a 55-year-old female resident, surnamed Lee, at 8.40pm that her flat on Mei Tin Road had been ransacked.

Initial counts showed a batch of jewellery worth about HK$500,000 had been stolen. The case has been classified as burglary and is being handled by the Sha Tin district criminal investigation team. No arrests have been made.