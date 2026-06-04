logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Man collapses after fleeing Jordan flat fire, roads closed

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A man in his 60s collapsed and fell unconscious after escaping a fire at a high-rise flat in Jordan early on Thursday, police said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Police received multiple reports around 4am of a fire at a high-floor unit at Glory Court on Jordan Road. Firefighters arrived and deployed one jet and one breathing apparatus team, using an aerial ladder to assist in the rescue.

The man escaped via the stairs but collapsed at ground level. He was given first aid and taken to Queen Elizabeth Hospital. Other residents were seen waving towels from windows, signalling for help.

Jordan Road towards West Kowloon Highway between Nathan Road and Gascoigne Road is fully closed. Several KMB bus routes have been diverted. The cause of the fire is under investigation.

Jordan flat fire road closure

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
2 children left alone in Jordan set paper on fire, damage dessert shop awning
NEWS
27-05-2026 01:43 HKT
Wheelchair-bound man, 71, dies in Jordan flat fire, unit divided into 9 subdivided spaces
NEWS
22-05-2026 07:26 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
NEWS
22-05-2026 00:48 HKT
Charger sparks fire at Bayview Garden flat, 150 residents evacuated
NEWS
20-05-2026 01:47 HKT
Woman's body found after air conditioner fire at Tung Chung estate
NEWS
15-05-2026 07:15 HKT
Suspected battery cooker smoke triggers Hung Hom flat fire, 50 residents evacuated
NEWS
08-05-2026 02:42 HKT
Fire breaks out at vehicle scrapyard in Pat Heung, road closed
NEWS
10-04-2026 01:26 HKT
Flat fire in North Point injures two, falling window hits passer-by
NEWS
18-03-2026 00:32 HKT
Candle sparks fire at Shek Kip Mei estate, man injured
NEWS
06-03-2026 04:32 HKT
Drug suspect arrested after wild car chase crashes into police vehicle in Jordan
NEWS
06-03-2026 03:46 HKT
Hana no Kumo in Hong Kong.
Three Hong Kong restaurants named among world’s most beautiful — all at The Henderson
ARTS & CULTURE
18 hours ago
Former Hong Kong weather chief beats record heatwave without air conditioning
NEWS
02-06-2026 18:31 HKT
Veteran actor Chung King-fai dies aged 89, family confirms peaceful passing at home
ENTERTAINMENT
19 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.