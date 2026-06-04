Man collapses after fleeing Jordan flat fire, roads closed

Read More
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
22-05-2026 00:48 HKT
Charger sparks fire at Bayview Garden flat, 150 residents evacuated
20-05-2026 01:47 HKT
Woman's body found after air conditioner fire at Tung Chung estate
15-05-2026 07:15 HKT
Fire breaks out at vehicle scrapyard in Pat Heung, road closed
10-04-2026 01:26 HKT
Flat fire in North Point injures two, falling window hits passer-by
18-03-2026 00:32 HKT
Candle sparks fire at Shek Kip Mei estate, man injured
06-03-2026 04:32 HKT