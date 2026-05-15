logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Woman's body found after air conditioner fire at Tung Chung estate

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

An elderly woman's body was found inside a flat at Tung Chung after a fire believed to have been caused by an air conditioner early on Friday, with sources saying the unit was filled with clutter that hampered rescue efforts.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Police and firefighters received multiple reports around 4.43am that smoke was coming from a unit at Hei Tung House, Yu Tung Court. Firefighters arrived and deployed one hose line and one breathing apparatus team to extinguish the blaze, with several residents evacuated.

According to sources, the woman lived alone and had a habit of collecting clutter. She had previously piled items both inside her flat and in the corridor, causing odour and hygiene concerns. Social workers had intervened, leading to some improvement and the removal of items from the corridor. However, at the time of the fire, the unit remained filled with clutter, making entry and search efforts difficult.

Fire services and police are investigating.

Tung Chung flat fire body found

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Suspected battery cooker smoke triggers Hung Hom flat fire, 50 residents evacuated
NEWS
08-05-2026 02:42 HKT
Man found dead in Siu Sai Wan Estate flat after security guard reports unusual smell
NEWS
17-04-2026 06:24 HKT
Tung Chung Town Lot No. 54 at Area 106A.
Tung Chung site to tender next Friday: Lands Department
PROPERTY
10-04-2026 17:39 HKT
Flat fire in North Point injures two, falling window hits passer-by
NEWS
18-03-2026 00:32 HKT
Nepalese man found dead in Yau Ma Tei flat
NEWS
16-03-2026 01:57 HKT
Candle sparks fire at Shek Kip Mei estate, man injured
NEWS
06-03-2026 04:32 HKT
Dehumidifier sparks fire at Wong Tai Sin estate, 3 injured, 300 evacuated
NEWS
03-03-2026 08:16 HKT
Man found dead in Tseung Kwan O flat
NEWS
23-02-2026 01:18 HKT
Flat fire in Tseung Kwan O, 150 residents evacuated
NEWS
22-02-2026 23:42 HKT
Man found dead in Yau Ma Tei flat
NEWS
13-02-2026 02:38 HKT
(File Photo)
Cathay Pacific to close boarding gates earlier starting June to reduce flight delays
NEWS
17 hours ago
Xiaomi CEO Lei Jun takes selfie with Musk goes viral online
CHINA
9 hours ago
Airport Authority in close talks with New World over 11 SKIES, positioning to align with SKYTOPIA
NEWS
14-05-2026 03:45 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.