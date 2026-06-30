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HONG KONG
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NEWS

Customs seizes $4m cannabis buds at airport, 2 passengers arrested

NEWS
24 mins ago
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Hong Kong Customs arrested two passengers at Hong Kong International Airport on Wednesday after seizing about 23 kilograms of suspected cannabis buds worth about HK$4 million, authorities said.

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A 38-year-old Chinese male passenger arriving from Bangkok via Jakarta this morning was found with about 13 kilograms of suspected cannabis buds in his check-in baggage.

A 33-year-old local female passenger arriving from Phuket this afternoon was found with about 10 kilograms of suspected cannabis buds in her baggage.

Both were arrested. Investigations are ongoing.

Customs cannabis buds drug trafficking

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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