Customs seizes $4m cannabis buds at airport, 2 passengers arrested

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Teenager, 17, arrested for drug trafficking after collapsing in Wong Tai Sin
29-06-2026 00:52 HKT
3 arrested in Yau Ma Tei drug bust, $1.59m narcotics seized
26-06-2026 03:33 HKT
2 women jailed for importing illicit cigarettes, one a repeat offender
24-06-2026 04:46 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, 3 passengers arrested
22-06-2026 03:53 HKT
Customs seizes $2.7m drugs at airport, 2 passengers arrested
16-06-2026 01:50 HKT
Customs seizes $156m in fake World Cup goods, six arrested
11-06-2026 14:09 HKT
Customs seizes $1.53m illicit cigarettes in Kwai Chung, arrests one
04-06-2026 02:05 HKT