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NEWS

Customs seizes $13m drugs at airport, 3 passengers arrested

NEWS
1 hour ago
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Hong Kong Customs arrested three incoming passengers at Hong Kong International Airport on Saturday and Sunday, seizing about 29 kilograms of suspected ketamine and 2.85 kilograms of suspected cocaine worth a total of about HK$13 million, authorities said.

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A 30-year-old Brazilian male passenger arriving from Sao Paulo via Doha on Saturday was found with about 2.85 kilograms of suspected cocaine in his checked-in baggage.

On Sunday, a 23-year-old Malaysian male passenger and a 27-year-old Chinese female passenger, both arriving from Rome, were found with about 25 kilograms and 4 kilograms of suspected ketamine respectively in their suitcases.

The Brazilian man has been charged with trafficking in a dangerous drug and will appear at West Kowloon Magistrates' Courts on Monday. Investigations into the other two cases are ongoing.

Customs drug trafficking airport arrest

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