Teenager, 17, arrested for drug trafficking after collapsing in Wong Tai Sin

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3 arrested in Yau Ma Tei drug bust, $1.59m narcotics seized
26-06-2026 03:33 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, 3 passengers arrested
22-06-2026 03:53 HKT
Customs seizes $2.7m drugs at airport, 2 passengers arrested
16-06-2026 01:50 HKT
Customs seizes $8.85m drugs at airport, 2 passengers arrested
28-05-2026 06:07 HKT
Customs seizes $8.85m drugs at airport, 2 passengers arrested
27-05-2026 03:40 HKT
Customs seizes $4.3m ketamine in air parcel from France, one arrested
14-05-2026 03:50 HKT
Australian teen, 17, arrested in Hung Hom with $510,000 worth of drugs
24-04-2026 04:37 HKT
Swedish court moves to strip HK parents of 'Save Lily' custody
25-06-2026 06:10 HKT