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NEWS

Teenager, 17, arrested for drug trafficking after collapsing in Wong Tai Sin

NEWS
1 hour ago
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A 17-year-old boy was arrested on Sunday afternoon after police found 16 suspected etomidate capsules and 25 e-cigarettes worth about HK$4,200 on him following his collapse in Wong Tai Sin, authorities said.

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Police received a report from a passer-by at 3.51pm that a man had collapsed outside Wing Sin House, Upper Wong Tai Sin Estate. Officers arrived and the boy later regained consciousness. A further search revealed the drugs on his person.

The teenager was arrested on suspicion of trafficking in dangerous drugs and is being detained for investigation. The case is being handled by the Wong Tai Sin district criminal investigation team.

Wong Tai Sin drug trafficking teenager arrest

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