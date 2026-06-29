Police seize drug delivery car in Yau Ma Tei, 3 men arrested with $180,000 drugs

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Teenager, 17, arrested for drug trafficking after collapsing in Wong Tai Sin
29-06-2026 00:52 HKT
3 arrested in Yau Ma Tei drug bust, $1.59m narcotics seized
26-06-2026 03:33 HKT
2 operators, 16 gamblers arrested in Tai Po illegal mahjong parlour raid
26-06-2026 03:30 HKT
9 arrest in airport gold robbery case, 8 to appear in court Monday
22-06-2026 05:02 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, 3 passengers arrested
22-06-2026 03:53 HKT
Cross-department Wan Chai raid targets vice, 10 women arrested
18-06-2026 01:14 HKT
Customs seizes $2.7m drugs at airport, 2 passengers arrested
16-06-2026 01:50 HKT
Hong Kong retail billionaire in talks to sell Harvey Nichols, FT reports
28-06-2026 19:02 HKT