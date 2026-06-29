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NEWS

Police seize drug delivery car in Yau Ma Tei, 3 men arrested with $180,000 drugs

NEWS
1 hour ago
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Police arrested three men in Yau Ma Tei on Monday night after discovering a BMW suspected of being used as a drug delivery vehicle, seizing a large quantity of etomidate capsules, ice and heroin worth about HK$180,000, authorities said.

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Officers from the Yau Tsim district uniform patrol squad spotted the suspicious vehicle on Reclamation Street around 8pm and stopped it for inspection.

Inside the car, police found about 413 suspected etomidate capsules, 87 grams of suspected ice and two packages of suspected heroin weighing about 51 grams. Three local men aged between 25 and 43 were arrested on suspicion of trafficking in dangerous drugs and are being detained for investigation.

The case is being handled by the Yau Tsim district criminal investigation team.

Yau Ma Tei drug trafficking arrest

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