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NEWS

Customs seizes $2.7m drugs at airport, 2 passengers arrested

NEWS
56 mins ago
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Hong Kong Customs arrested two non-local male passengers at the airport on Tuesday after seizing about 4.5 kilograms of suspected cannabis buds and 5 kilograms of suspected ketamine with a total estimated market value of about HK$2.7 million.

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A 24-year-old man arriving from Bangkok was found with about 4.5kg of suspected cannabis buds disguised as snacks in his carry-on backpack, along with one duty-not-paid cigarette. A 52-year-old man arriving from Paris was found with about 5kg of suspected ketamine hidden in false compartments of his checked-in suitcase.

Both investigations are ongoing. Under the Dangerous Drugs Ordinance, trafficking in a dangerous drug carries a maximum penalty of a HK$5 million fine and life imprisonment.

Customs drug trafficking airport arrest

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