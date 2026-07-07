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NEWS

Woman, 22, dies after falling from Lok Wah North Estate

NEWS
1 hour ago
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A 22-year-old woman died on Monday evening after falling from a height at Lok Wah North Estate in Sau Mau Ping, police said.

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Police received a report from a man around 8.19pm that he had argued with his 22-year-old girlfriend over relationship issues at a flat in Po Wah House, and that she had become emotionally agitated.

Officers arrived to find the woman had fallen from a height and was lying unconscious on the ground. She was rushed to United Christian Hospital but later died.

Preliminary investigations suggest the woman fell from a corridor of the building. No suicide note was found. The cause of death is pending a post-mortem examination.

EDITOR’S NOTE — This story includes discussion of suicide. If you or someone you know has suicidal thoughts, help is available. Dial 2896 0000 for The Samaritans or 2382 2007 for Suicide Prevention Services.

You can also call Suicide Prevention Services at 2382 0000 or CEASE Crisis Centre of Tung Wah Groups of Hospitals at 18281.The government hotline 18111 can provide support for people with mental health needs and render immediate mental health support and referral services.

Sau Mau Ping fatal fall Lok Wah North Estate

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