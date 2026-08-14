logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Record rain paralyses Narita airport transport, 4,200 stranded

WORLD
6 hours ago
logo
logo
logo
Photo: FB
Photo: FB

Record rainfall in Japan's Chiba prefecture has caused severe flooding, cutting off all rail, bus and road links to Narita International Airport and stranding more than 4,000 passengers at the terminals on Thursday night.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Japan Meteorological Agency issued its highest-level emergency heavy rain warning for at least 20 cities and towns including Chiba and Ichihara. One death has been reported. Chiba and three other cities also received level-5 landslide warnings.

Chiba's central ward recorded more than 115mm of rain in one hour, nearly matching the average for the entire month of August. Around 46,000 households lost power.

Photo: FB
Photo: FB

The flooding halted JR and Keisei electric railway services, airport buses and taxis. Narita airport confirmed at least 4,250 passengers were stranded by 10pm, with staff distributing sleeping bags, biscuits and water.

Hong Kong travellers were among those affected, with some sharing on social media that they had to sleep at the airport while others were rescued by friends who drove through the storm.

The weather is expected to remain unstable through late Friday, with up to 200mm of rain forecast in 24 hours.

Chiba heavy rain Narita airport

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Photo: Reuters
Heavy rain soaks eastern Japan, prompting highest-level warning
WORLD
3 hours ago
Amber rainstorm warning issued at 7.15am, heavy rain expected to continue
NEWS
28-07-2026 08:15 HKT
Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
NEWS
06-07-2026 06:37 HKT
Intense gusts may continue to hit HK, Observatory warns
NEWS
18-06-2026 07:18 HKT
Heavy rain lashes Guangdong, Lufeng records 435mm, boats swept away in Huilai
CHINA
15-06-2026 01:28 HKT
Amber rainstorm warning issued at 5.15am, heavy rain expected to continue
NEWS
21-05-2026 07:57 HKT
HKO issues special weather alert, warns of heavy rain and strong gusts
NEWS
24-04-2026 02:54 HKT
Rain turns West Kowloon coffee festival grounds into mud, organisers offer next-day free entry
NEWS
06-04-2026 04:27 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
NEWS
04-03-2026 00:55 HKT
Ukraine’s UAVs hit targets at a location given as Black Sea. Reuters
Ukraine offers Russia truce in Black Sea as food supply fears mount, source says
WORLD
3 hours ago
Chinese woman missing in Thailand after accepting ride from stranger, embassy confirms
CHINA
12-08-2026 01:24 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
NEWS
13-08-2026 01:04 HKT
HK swaps scorching sun for a rainy week, possible typhoon ahead
NEWS
12-08-2026 15:08 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.