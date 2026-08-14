Record rain paralyses Narita airport transport, 4,200 stranded

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Amber rainstorm warning issued at 7.15am, heavy rain expected to continue
28-07-2026 08:15 HKT
Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
06-07-2026 06:37 HKT
Intense gusts may continue to hit HK, Observatory warns
18-06-2026 07:18 HKT
Amber rainstorm warning issued at 5.15am, heavy rain expected to continue
21-05-2026 07:57 HKT
HKO issues special weather alert, warns of heavy rain and strong gusts
24-04-2026 02:54 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
04-03-2026 00:55 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
HK swaps scorching sun for a rainy week, possible typhoon ahead
12-08-2026 15:08 HKT