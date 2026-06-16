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NEWS

Hardware shop fire in Mong Kok forces evacuation of 20 residents

NEWS
50 mins ago
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A fire broke out at a hardware shop in Mong Kok in the early hours of Tuesday, forcing about 20 residents to evacuate, police said.

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Police received a report around 12.51am that smoke was coming from a ground-floor shop on Reclamation Street. Firefighters broke into the shop and quickly extinguished the blaze. The shop was closed at the time and no one was inside.

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The shop sells fire hoses and related accessories, including fire switches and pipes. The fire is believed to have started in a rear alley. The owner said the main power switch had been turned off and estimated losses of several hundred thousand Hong Kong dollars. No injuries were reported.

Mong Kok hardware shop fire evacuation

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