Two arrested after gold chain snatched in Kennedy Town

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Father arrested over alleged abuse of 2-year-old son in Tai Po
10-06-2026 02:16 HKT
Man, 66, arrested two months after Ma Wan village house burglary
05-06-2026 04:23 HKT
Police raid 2 illegal gambling dens on Shanghai Street, 9 arrested
03-06-2026 04:31 HKT
Foreign man arrested over Mong Kok indecent assault
25-05-2026 04:45 HKT
Police, ImmD raid Wan Chai vice units, arrest 9 mainland women
15-05-2026 03:36 HKT
Man, 30, arrested for managing Mong Kok vice establishment
05-05-2026 05:16 HKT