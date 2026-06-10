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NEWS

Two arrested after gold chain snatched in Kennedy Town

NEWS
1 hour ago
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Two men were arrested on Monday after allegedly snatching a gold chain worth about HK$5,000 from a 53-year-old male staff member at a hair salon in Kennedy Town, police said.

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The incident occurred around 4pm at a shop on Sai Cheung Street, where two strangers entered and took the chain before fleeing. 

After investigation, police recovered the gold chain from a gold shop in Sham Shui Po and arrested a 54-year-old local man and a 33-year-old local man in Sha Tin on suspicion of robbery. Both are being detained for questioning. Some of the proceeds from the alleged sale of the chain were also recovered.

Kennedy Town gold chain snatching arrest

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