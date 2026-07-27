Father and son arrested after saw-wielding chase at Maritime Square

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Yuen Long anti-vice raid nets 15 mainland women, including 2 minors
24-07-2026 05:38 HKT
16 women arrested in Mong Kok anti-illegal worker operation
22-07-2026 01:36 HKT
Man, 27, arrested for drink-driving in Wan Chai
16-07-2026 06:29 HKT
31 arrested in Yau Ma Tei raid on 4 illegal gambling dens
10-07-2026 03:51 HKT
Police raid drug lab in Sham Shui Po, arrest 3, seize $231,000 narcotics
08-07-2026 05:08 HKT
20 arrested in Sham Shui Po cross-department anti-crime operation
07-07-2026 04:05 HKT
Driver arrested for drug-driving in Kowloon Bay anti-drink-driving operation
06-07-2026 04:14 HKT
Singapore mulls tax cuts as top finance professionals return to Hong Kong
25-07-2026 21:22 HKT